ЧП
10 Мая 2017 16:30
Маршрутка влетела в МАЗ дорожников на проспекте Независимости
По предварительным данным, в маршрутке находились 11 человек и водитель. 5 увезла скорая. У одной женщины серьезные травмы. Со слов водителя, он поздно заметил грузовик.
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