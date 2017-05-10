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ЧП
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10 Мая 2017 16:30

Маршрутка влетела в МАЗ дорожников на проспекте Независимости

По предварительным данным, в маршрутке находились 11 человек и водитель. 5 увезла скорая. У одной женщины серьезные травмы. Со слов водителя, он поздно заметил грузовик.

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