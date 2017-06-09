Мальчика, который пропал больше года назад в Москве, нашли под Могилевом

9 Июня 2017 15:12

По информации Следственного комитета России, в прошлом году члены религиозного сообщества похитили Якова Зиборова из квартиры в Москвы, где он проживал с бабушкой и дедушкой. Следствию удалось установить круг лиц, причастных к похищению ребенка, а также совершению других преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Трое соучастников задержаны на территории иностранных государств и сейчас проходят процедуру экстрадиции.

Елена Пуцик, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома: "В тесном взаимодействии сотрудники уголовного розыска УВД, МВД и главного управления по Москве отрабатывали все возможные версии, в том числе похищение, убийство, насилие над ребенком и вовлечение в какую-либо секту. Проверялись лица, причастные к его исчезновению, а также места возможного нахождения пропавшего ребенка. 7 июня мальчик был обнаружен могилевскими сыщиками на территории Могилевского района. В сопровождении гражданина Российской Федерации".

На данный момент жизни и здоровью пятилетнего ребенка ничего не угрожает. Совсем скоро Яков Зиборов снова будет с родными.