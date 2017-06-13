Главная>>ЧП>>Лжеколлектор из Орши под угрозой расправы вымогал деньги
ЧП
RSS
Лжеколлектор из Орши под угрозой расправы вымогал деньги
Скачать Поделиться

14 Июня 2017 12:07

Лжеколлектор из Орши под угрозой расправы вымогал деньги

До десяти лет лишения свободы может грозить лжеколлектору из Орши. Как стало известно правоохранителям, мужчина под угрозой расправы вымогал 12 000 рублей у жителя того же райцентра. Деньги должны были пойти в карман вымогателю.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности задержанного к ряду других аналогичных преступлений. Известно, что мужчина был неоднократно судим.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =