Лжеколлектор из Орши под угрозой расправы вымогал деньги

14 Июня 2017 12:07

До десяти лет лишения свободы может грозить лжеколлектору из Орши. Как стало известно правоохранителям, мужчина под угрозой расправы вымогал 12 000 рублей у жителя того же райцентра. Деньги должны были пойти в карман вымогателю.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности задержанного к ряду других аналогичных преступлений. Известно, что мужчина был неоднократно судим.