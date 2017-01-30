30 Января 2017 15:20

Логойск на несколько часов остался без воды. В одной из центральных водопроводных труб города появилась пробоина. Без водоснабжения остались полсотни многоквартирных домов и почти 700 частных подворий.

На время ремонтных работ жителей обеспечили питьевой водой специальные службы - воду привозили автоцистерны. Подачу воды возобновили срочно. Ремонтная бригада целиком заменила поврежденный участок сети.