ЧП
17 Февраля 2017 18:45
Лобовое столкновение в Минском районе
58-летний житель Молодечно на Opel утром ехал в направлении деревни Паперня, в какой-то момент отвлекся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster. Три человека травмированы. Оба водители, а также пассажир Renault с разными травмами доставлены в больницу. Причем виновник аварии - в реанимации. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Условия погоды для водителей довольно сложные. ГАИ напоминает о необходимости выбирать правильную дистанцию и скоростной режим.
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