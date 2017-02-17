Лобовое столкновение в Минском районе

17 Февраля 2017 18:45

58-летний житель Молодечно на Opel утром ехал в направлении деревни Паперня, в какой-то момент отвлекся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster. Три человека травмированы. Оба водители, а также пассажир Renault с разными травмами доставлены в больницу. Причем виновник аварии - в реанимации. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Условия погоды для водителей довольно сложные. ГАИ напоминает о необходимости выбирать правильную дистанцию и скоростной режим.