Легковой "Део Матиз" упал с путепровода утром в Минске

24 Мая 2017 12:10

Водителя медики отвезли в больницу - у него черепно-мозговая травма. По информации дорожной милиции, авария произошла около 6 утра на улице Орловской. Машина двигалась в сторону проспекта Победителей, возможно, шофер не справился с управлением. Машина пробила разделительное ограждение и упала вниз. ГАИ устанавливает причины и обстоятельства ДТП. В инспекции добавили, что молодой человек за рулем "Део" был пристегнут - это помогло избежать более тяжелых травм.

Отметим, на этом же месте аналогичная авария произошла год назад. В апреле 2016 "Пежо" сбил дорожного рабочего и упал вниз. Тогда в машине находились женщина и ребенок.