ЧП
14 Апреля 2017 12:08
Крупный канал наркотрафика перекрыли бойцы наркоконтроля Минской области
Житель Гродно заказывал партию запрещенных препаратов в Москве и примерно за сутки развозил клиентам в Борисове и Минске. У мужчины во время задержания нашли более 300 граммов гашиша и две сотни таблеток экстези. Позже силовики вышли и на его сообщника. Парень из Новогрудка занимался розничной продажей. В его тайниках найдено почти полкилограмма особо опасного психотропного вещества Альфа-ПВП.
Подробности задержания наркодилера и эксклюзивные кадры - сегодня вечером в итоговом выпуске "Зоны Х".
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