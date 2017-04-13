Крупный канал наркотрафика перекрыли бойцы наркоконтроля Минской области

14 Апреля 2017 12:08

Житель Гродно заказывал партию запрещенных препаратов в Москве и примерно за сутки развозил клиентам в Борисове и Минске. У мужчины во время задержания нашли более 300 граммов гашиша и две сотни таблеток экстези. Позже силовики вышли и на его сообщника. Парень из Новогрудка занимался розничной продажей. В его тайниках найдено почти полкилограмма особо опасного психотропного вещества Альфа-ПВП.

Подробности задержания наркодилера и эксклюзивные кадры - сегодня вечером в итоговом выпуске "Зоны Х".