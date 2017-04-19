Крупное задержание провели сотрудники Комитета госбезопасности

18 Апреля 2017 21:15

Оперативники ведомства остановили машину наркокурьера с товаром на 200 тысяч долларов.

При обыске были изъяты амфетамин, гашиш, марихуана и психотроп Альфа- PVP. Общий вес составил более 3,5 килограммов. Отметим, на момент задержания в салоне авто был малолетний ребенок, но водителя данный факт не остановил. На большой скорости он пытался скрыться от бойцов комитета, однако безуспешно. Уже после правоохранители задержали еще двоих минчан-дилеров. Известно, что работали они через Всемирную паутину.

Дмитрий Побяржин, начальник пресс-службы Комитета госбезопасности Беларуси:

"Наркотики в дальнейшем должны были быть распространены через налаженную в РБ сеть мелких сбытчиков. Общая стоимость на черном рынке по состоянию на сегодняшний день изъятых наркотических средств составляет более 380 тысяч белорусских рублей. По предварительным оценкам, этого бы хватило на 10 тысяч одноразовых доз".

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Оперативные мероприятия продолжаются. Сотрудникам КГБ и Следственного комитета предстоит установить всю цепь нелегального бизнеса: покупателей, пособников и главного поставщика.