Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>Крупное ДТП в Витебске
ЧП
RSS
Крупное ДТП в Витебске
Скачать Поделиться

31 Января 2017 12:05

Крупное ДТП в Витебске

На перекрестке на площади Свободы микроавтобус столкнулся с автомобилем Volvo, вылетел на тротуар, сбил четырех пешеходов, стоявших у перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора. Мужчину и трех женщин госпитализировали, у двоих из них серьезные повреждения. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора. После того, как микроавтобус сбил пешеходов, он врезался еще в один автомобиль, припаркованный на стоянке на площади. По словам водителя Geely, он в тот момент находился в салоне, одну из женщин буквально протащило ему под капот. На месте ДТП работают инспекторы ГАИ. Подробности ДТП выясняются.
  

Другие новости

Авария на МКАД Аварыя на МКАД 31.01.2017 18:41 / ЧП Авария на МКАД

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =