Крупное ДТП в Витебске

31 Января 2017 12:05

На перекрестке на площади Свободы микроавтобус столкнулся с автомобилем Volvo, вылетел на тротуар, сбил четырех пешеходов, стоявших у перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора. Мужчину и трех женщин госпитализировали, у двоих из них серьезные повреждения. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора. После того, как микроавтобус сбил пешеходов, он врезался еще в один автомобиль, припаркованный на стоянке на площади. По словам водителя Geely, он в тот момент находился в салоне, одну из женщин буквально протащило ему под капот. На месте ДТП работают инспекторы ГАИ. Подробности ДТП выясняются.