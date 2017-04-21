Крупное ДТП с белорусскими туристами в Польше

ЧП
25 Апреля 2017 12:01
Крупное ДТП с белорусскими туристами в ПольшеСегодня рано утром автобус на шоссе между городами Лодзь и Лович съехал в кювет. В салоне находились 41 пассажир и два водителя. Травмы у 20. Одну тяжело пострадавшую госпитализировали вертолетом в больницу Варшавы. Известно, что ей 54 года. У женщины травмы головы и грудной клетки. Остальных отвезли в ближайшие больницы. Об этом Агентству теленовостей сообщил представитель посольства Беларуси в Польше Валерий Ценкевич. Также нам удалось связаться с пресс-службой полиции города Лодзь.
К слову, незадолго до аварии водитель сменил за рулем своего напарника. Тем временем из Гродно уже выехал на замену новый туристический автобус. Он доставит белорусов домой. МИД нашей страны комментирует ситуацию пока только в "Твиттере", находится в контакте с полицией и медиками.
Другие новости
25.04.2017 15:06 / ЧП В Польше выясняют причины автокатастрофы с белорусскими туристами
24.04.2017 12:03 / ЧП Шесть человек погибли на пожаре в Кричеве в Могилевской области
22.04.2017 15:07 / ЧП МИД Беларуси вручил ноту протеста Литве из-за нарушения госграницы
20.04.2017 19:11 / ЧП Жизни упавшей с высоты гимнастки ничто не угрожает
20.04.2017 19:09 / ЧП Гродненский суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве таксиста
20.04.2017 19:07 / ЧП Целый ряд преступлений с использованием компьютерной техники обнародовали в СК
20.04.2017 15:15 / ЧП В белорусском цирке во время представления гимнастка сорвалась с высоты
20.04.2017 15:13 / ЧП 48 лет лишения свободы на двоих за убийство таксиста
20.04.2017 15:00 / ЧП На завтра объявлен оранжевый уровень опасности
20.04.2017 12:07 / ЧП Представление в Белгосцирке вчера завершилось несчастным случаем
20.04.2017 11:00 / ЧП В Гродно ждут объявления приговора по резонансному делу об убийстве таксиста
19.04.2017 15:26 / ЧП Причины серьезной аварии в Минском районе выясняют специалисты
19.04.2017 12:00 / ЧП Смертельная авария в Дубровенском районе
18.04.2017 21:15 / ЧП Крупное задержание провели сотрудники Комитета госбезопасности
18.04.2017 12:10 / ЧП Спасатели выясняют причину возгорания маршрутного такси на улице Сурганова в Минске
18.04.2017 09:08 / ЧП Инцидент в Минске
17.04.2017 18:42 / ЧП Серьезная авария произошла на столичной кольцевой
17.04.2017 15:21 / ЧП Несколько аварий произошло в Минском регионе
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)