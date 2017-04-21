Крупное ДТП с белорусскими туристами в Польше

25 Апреля 2017 12:01

Сегодня рано утром автобус на шоссе между городами Лодзь и Лович съехал в кювет. В салоне находились 41 пассажир и два водителя. Травмы у 20. Одну тяжело пострадавшую госпитализировали вертолетом в больницу Варшавы. Известно, что ей 54 года. У женщины травмы головы и грудной клетки. Остальных отвезли в ближайшие больницы. Об этом Агентству теленовостей сообщил представитель посольства Беларуси в Польше Валерий Ценкевич. Также нам удалось связаться с пресс-службой полиции города Лодзь.

К слову, незадолго до аварии водитель сменил за рулем своего напарника. Тем временем из Гродно уже выехал на замену новый туристический автобус. Он доставит белорусов домой. МИД нашей страны комментирует ситуацию пока только в "Твиттере", находится в контакте с полицией и медиками.