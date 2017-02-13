Крупнейшую партию гашиша задержали сотрудники Брестской таможни

13 Февраля 2017 15:11

Крупнейшую партию гашиша - более 300 килограммов - задержали сотрудники Брестской таможни. Грузовой автомобиль следовал из Польши в Россию через международный пункт пропуска "Козловичи". По документам в полуприцепе-рефрижераторе перевозились лакокрасочные материалы. Однако специалисты обратили внимание на конструктивные особенности машины и провели углубленный досмотр с помощью кинологов.

Игорь Рудаков, замначальника Брестской таможни: "Было принято решение направить транспортное средство на инспекционно-досмотровый комплекс. В результате изучения сканограммы были замечены нехарактерные особенности данного полуприцепа. Было принято решение о проведении ручного досмотра, в результате которого в стенке автомобиля выявлен тайник с 350 брикетами гашиша".

Возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что изъятый товар - это действительно наркотик растительного происхождения. Предварительная оценка контрабанды - около 6 миллионов долларов. За последние 5 лет это второе задержание такой большой партии гашиша на белорусско-польском направлении. Аналогичный случай произошел в 2014 году, когда в грузовом железнодорожном вагоне 330 килограммов наркотиков были спрятаны в брусчатке.