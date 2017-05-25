Крупная авария в Минске

22 Мая 2017 12:05

Сегодня утром напротив Киевского сквера столкнулись Jaguar и Opel.

По информации ГАИ, “Ягуар”, двигаясь во втором ряду, начал перестраиваться в третью полосу и не заметил попутный “Опель”. От удара немецкое авто вылетело на бордюр и перевернулось. В салоне находились парень и девушка, они получили легкие травмы и ссадины. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более серьезных последствий.