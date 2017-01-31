Крупная авария произошла в центре Витебска

31 Января 2017 19:05

На оживленном перекрестке "мерседес" после столкновения с "вольво" сбил четырех пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора. После чего врезался в припаркованный рядом автомобиль. Пешеходов, среди которых мужчина и три женщины, доставили в больницу. Водители не пострадали.

На месте аварии выехала наша съемочная группа. Подробности у Марины Романовской. Эти кадры сделаны буквально через несколько минут после ДТП. В центре Витебска "мерседес" столкнулся с "вольво". От удара микроавтобус вылетел на тротуар и сбил четырех пешеходов, которые в это время ожидали зеленого сигнала светофора, после наезда на людей "мерседес" врезался в припаркованный на стоянке "джили".

Благодаря сработавшим подушкам безопасности, водители не пострадали. Пешеходов, среди которых мужчина и три женщины, с различными травмами доставили в городскую больницу скорой помощи. По словам медиков, сейчас их жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП проводится проверка. ГАИ ищет свидетелей аварии. Также специалисты уже изучают записи с камер видеонаблюдения.

Этот перекресток один из самых оживленных в центре Витебска. Поэтому, чтобы не затруднять движение, автомобили с места аварии убрали в течении получаса. Что стало причиной ДТП, специалистам еще предстоит выяснить. На данный момент известно, что оба водителя были трезвыми.