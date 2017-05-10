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Крупная авария парализовала движение на проспекте Независимости
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10 Мая 2017 19:01

Крупная авария парализовала движение на проспекте Независимости

5 человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с машиной дорожной службы. Крупная авария парализовала движение на проспекте Независимости в Уручье. ДТП произошло сегодня около 16 часов в районе улицы Руссиянова. Двигаясь в третьей полосе, маршрутка Mercedes Sprinter врезалась в попутный МАЗ. Как пояснил водитель, он попросту не заметил машину дорожников. В результате столкновения пострадали 5 пассажиров микроавтобуса, они госпитализированы.

Сергей Курлович, инспектор ДПС ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска:

"Со слов водителя, он не заметил стоящую машину и совершил наезд на ТС. По его словам, он прибег к экстренному торможению, но не хватило ему пути для остановки. По предварительным данным, пострадало 5 человек. Одна женщина – черепно-мозговая травма, вторая женщина, бабушка, у нее предварительно перелом бедра".

Остальные пассажиры не пострадали, они выбрались через запасный выход. Все обстоятельства инцидента выясняет дорожная милиция.

  

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