31 Марта 2017 15:14

Крупная авария на развязке МКАД и Могилевской трассы произошла буквально два часа назад. По предварительной информации, водитель такси, не убедившись в безопасном маневре, стал виновником ДТП. Его машина столкнулась с грузовиком, который от сильного удара перевернулся. Часть свиных туш, находящихся в кузове, оказалась на дороге. Из-за аварии на трассе образовался затор. Водители не пострадали.

Пока инспекторы ГАИ разбирались в этой аварии, на глазах нашей съемочной группы произошла другая. Байкер врезался в металлический отбойник, когда пытался объехать затор. Парень признался, что это его первое ДТП за два с половиной года. Мотоциклисту понадобилась медицинская помощь.