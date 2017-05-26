Коррупционный скандал вокруг белорусского АПК

26 Мая 2017 19:06

Преступные схемы в поставках ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд сельхозпредприятий выявили сотрудники ОБЭП. По данным МВД, в преступную деятельность оказались втянуты топ-менеджеры компании "АФМ". Это крупнейший производитель и поставщик в белорусский АПК. Установлены системные факты получения взяток руководителями ряда предприятий за лоббирование интересов холдинга, стоимость продукции которого была неоправданно высокой. Согласно уже предоставленным в Следственный комитет материалам, в деле оказался замешан и первый зампред правления Белкоопсоюза. Он лично должен был обеспечить своевременную оплату за поставляемую холдингом продукцию. За подстрекательство к даче взятки и получение взяток возбуждено 15 уголовных дел. Арестовано 9 человек, под подпиской - четверо. Часть должностных лиц – а это директора известных предприятий мясо-молочной промышленности, овощной фабрики, завода комбикормов, комбината хлебопродуктов Минской и Гродненской областей - полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

В МВД подчеркнули: пресечена еще одна ущербная для страны схема поставки товаров в адрес предприятий АПК по завышенной цене, без проведения конкурентных процедур закупок. При этом конечный продукт агропромышленного комплекса терял свои позиции на рынке по сравнению с импортными товарами.