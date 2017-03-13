Коммерсант из Жодино подделывал на продажу автозапчасти БелАЗ

13 Марта 2017 12:12

Подделка запчастей белорусского автогигната... Коммерсанта из Жодино подозревают в нарушении авторских прав. По информации службы БЭП, директор фирмы не заключил с БЕЛАЗом лицензионный договор, чем нарушил его права и нанес ущерб в 5 тысяч долларов. Правоохранительными органами было установлено, что бизнесмен занимался подпольным производством деталей к самосвалам по конструкторской документации автозавода. Подпольный цех располагался в гараже. Запчасти с этого конвейера уходили исключительно на российский рынок. К слову, в коммерческих бумагах даже фигурировали аналоговые номера реальных деталей. Сейчас устанавливаются объемы незаконного изготовления и продажи запасных частей. Первоначальный ущерб, причиненный БелАЗу, - 11,5 тысяч рублей.