Хронология событий теракта в питерском метро

3 Апреля 2017 21:11

Из Санкт-Петербурга продолжает поступать новая информация. Фоторобот предполагаемого преступника уже разместили правоохранительные органы города. Вся хронология событий - у Александры Пинчук.

Взрыв прогремел приблизительно в 14:40, повредив вагон поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" на синей ветке. По предварительным данным, сработавшее взрывное устройство начинили поражающими элементами. У тех, кто пострадал, многочисленные осколочные ранения. Самодельное взрывное устройство разворотило вагон, буквально разорвав его пополам.

Начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявляет, что взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга являлся терактом. Но рассматриваются и другие версии. По неподтвержденным данным, взрывное устройство оставили в вагоне в портфеле. Всем маршрутам городского транспорта Санкт-Петербурга поручено возить людей бесплатно в связи с терактом. Родственникам погибших при взрыве положены выплаты. Они составят приблизительно 2 миллиона рублей. На вокзалах и других узлах железнодорожного сообщения Санкт-Петербурга были усилены наряды транспортной полиции. Власти города также временно перекрыли ряд улиц в центре. Пострадавшие после взрыва помогали друг другу и готовились к худшему развитию ситуации. Об этом рассказал один из очевидцев произошедшего. По словам экспертов, мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Несколько часов на станциях, где прогремели взрывы, сохранялось задымление. К месту происшествия оперативно съехались пожарные машины и автомобили скорой помощи. В общей сложности, как сообщают российские СМИ, для оказания помощи раненым на место трагедии выехали 17 бригад скорой помощи.

Национальный антитеррористический комитет России официально подтверждает, что на станции петербургского метро "Площадь Восстания" сегодня нашли неразорвавшуюся бомбу. Это произошло до взрыва на синей ветке. Самодельное взрывное устройство, спрятанное в огнетушителе, обезвредили специалисты. Все профильные ведомства в Петербурге переведены на работу в экстренном режиме. Петербургский аэропорт Пулково также усилил меры безопасности.