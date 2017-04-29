29 Апреля 2017 21:16

КГБ Беларуси вскрыло крупную коррупционную схему, в которой замешано руководство Транспортной инспекции и представители отечественных компаний-перевозчиков.

На ваших экранах кадры оперативного задержания замначальника инспекции Алексея Куцаева. По информации КГБ, они вместе со своим шефом Леонидом Лемешевым при содействии подчиненных сотрудников поставили на поток систему торговли разрешениями на проезд большегрузов по территории иностранных государств. Стоимость незаконного вознаграждения составляла от 50 до 120 евро за каждое - в зависимости от его категории. Коррупционная схема действовала с 2015 года. Только за последние несколько месяцев зафиксировано 10 фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20-ти субъектов хозяйствования. Он был задержан с поличным при получении очередного вознаграждения от представителей транспортной компании через начальника Гродненского филиала Грудзинского.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета госбезопасности Беларуси:

"Кроме того, выявлена налаженная в Гомельской области система вымогательства у иностранных водителей взяток "за беспрепятственный проезд". Инспектора получали деньги в ходе транспортного контроля в районе н.п. Селище Добрушского района, после чего по оговоренной схеме распределяли их по всей вертикали областной Инспекции – от региональных специалистов до начальника гомельского филиала С. Чучваги".

Впоследствии помимо Лемеша и Куцаева были задержаны и остальные участники коррупционной схемы, в их числе начальники гомельского и гродненского филиалов. Всего возбуждено 10 уголовных дел по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Мошенничество" - некоторые фигуранты заключены под стражу в СИЗО КГБ. Материалы переданы для дальнейшего расследования в СК Беларуси.