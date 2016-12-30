Изменчивая погода в столице и области не оставляет без последствий

29 Декабря 2016 15:15

Так, на дорогах Центрального региона только за последние сутки произошло пять аварий, шесть человек пострадали.

Бумажный GPS для маленьких туристов - столичная школьница создала первую анимированную карту Минска. Елизавета Хилькевич - автор интерактивной книги путешественника - предлагает странствовать по столице в алфавитном порядке - на каждую букву очередная достопримечательность и новый рассказ о графе Чапском, здании цирка или о городских парках. Биографию исторических улочек и столичной архитектуры школьница изучала по библиотечным книгам, где и находила неизвестные факты и таинственные легенды о родном городе.

В Стародорожском районе водитель "фольксвагена" во время маневра не уступил автовладельцу, который двигался по главной дороге. В результате водитель и пассажир последнего авто попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

В Мядельском районе лоб в лоб столкнулись автомобили "дэу" и "мазда". Причина аварии - невыполнение водителем "дэу" правил обгона.

В Минском районе авто наехало на пешехода.

В результате пенсионер погиб на месте. Он находился на полосе для движения и не обозначил себя светоотражающими элементами. ГАИ области напоминает водителям быть максимально внимательными, сохранять скоростной режим и управлять авто в соответствии с условиями погоды.