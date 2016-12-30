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Изменчивая погода в столице и области не оставляет без последствий
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29 Декабря 2016 15:15

Изменчивая погода в столице и области не оставляет без последствий

Так, на дорогах Центрального региона только за последние сутки произошло пять аварий,  шесть человек пострадали.

Бумажный GPS   для маленьких туристов - столичная школьница создала первую анимированную карту Минска.  Елизавета Хилькевич - автор интерактивной книги путешественника - предлагает странствовать по столице  в алфавитном порядке - на каждую букву очередная достопримечательность и новый рассказ о графе Чапском, здании цирка или о городских парках. Биографию исторических улочек и столичной архитектуры школьница изучала по библиотечным книгам, где и находила неизвестные факты и таинственные легенды о родном городе.

В Стародорожском районе водитель  "фольксвагена" во время маневра не уступил автовладельцу, который двигался по главной дороге. В результате водитель и пассажир последнего авто попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

В Мядельском районе лоб в лоб столкнулись автомобили "дэу" и "мазда". Причина аварии -  невыполнение водителем "дэу" правил обгона.

В Минском районе авто наехало на пешехода.

В результате пенсионер погиб на месте. Он находился на полосе для движения и не обозначил себя светоотражающими элементами.  ГАИ области напоминает водителям быть максимально внимательными, сохранять скоростной режим и управлять авто в соответствии с условиями погоды. 

 

 

 

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