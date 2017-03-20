ЧП
20 Марта 2017 19:06
Источник ионизирующего излучения обнаружен на борту самолета АН-12
В аэропорту Гомеля совершил посадку самолет АН-12, следующий из Армении транзитом через Беларусь в Болгарию и далее в Хорватию. В ходе осмотра сотрудники таможни и погранслужбы обнаружили груз с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения. Радиационный фон показал значительное превышение допустимого значения. В аэропорт срочно вызвали мобильную группу радиационной и химической безопасности, сотрудников МЧС. В ходе изучения сопроводительных документов и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения указанного груза транзитом через нашу страну было принято решение о пропуске судна.
Другие новости
20.03.2017 19:04 / ЧП В автобусе Шварцбург - Москва обнаружили предмет, похожий на ручную гранату
20.03.2017 19:01 / ЧП Серия инцидентов на госгранице
20.03.2017 12:11 / ЧП В Витебске домашние роды обернулись трагедией
20.03.2017 12:02 / ЧП В Беларуси предотвратили попытку прорыва через госграницу
20.03.2017 11:50 / ЧП В суде Дзержинского района начались слушания по делу об убийстве
20.03.2017 07:04 / ЧП Самолет Белавиа Минск - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт после взлета
17.03.2017 15:22 / ЧП Выясняются подробности аварии на Минской кольцевой
17.03.2017 15:20 / ЧП На станции метро "Каменная Горка" женщина соскочила на рельсы
16.03.2017 15:20 / ЧП Сегодня утром в столице вспыхнул Mercedes
16.03.2017 12:11 / ЧП Сегодня ночью в Новополоцке произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения
16.03.2017 10:00 / ЧП В Новополоцке ликвидируют порыв трубопровода горячего водоснабжения
15.03.2017 15:17 / ЧП Специалисты выясняют обстоятельства аварии на столичном проспекте Машерова
14.03.2017 15:27 / ЧП Троих пропавших детей из Витебска нашли!
14.03.2017 12:14 / ЧП В Гродно умерла пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате
14.03.2017 12:10 / ЧП В Витебске возбуждено уголовное дело из-за исчезновения трех подростков
13.03.2017 15:18 / ЧП Уборка в Копыльском районе обернулась пожаром
13.03.2017 15:05 / ЧП В расследовании аварии на комбинате в Скиделе примут участие польские специалисты
13.03.2017 12:14 / ЧП В Витебске мужчина сутки провел в вентиляционной шахте детского сада