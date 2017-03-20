Источник ионизирующего излучения обнаружен на борту самолета АН-12

20 Марта 2017 19:06

В аэропорту Гомеля совершил посадку самолет АН-12, следующий из Армении транзитом через Беларусь в Болгарию и далее в Хорватию. В ходе осмотра сотрудники таможни и погранслужбы обнаружили груз с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения. Радиационный фон показал значительное превышение допустимого значения. В аэропорт срочно вызвали мобильную группу радиационной и химической безопасности, сотрудников МЧС. В ходе изучения сопроводительных документов и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения указанного груза транзитом через нашу страну было принято решение о пропуске судна.