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Инцидент в Минске
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18 Апреля 2017 09:08

Инцидент в Минске

Буквально полчаса назад возле Академии наук загорелось маршрутное такси. По словам очевидцев, одна из пассажирок предупредила водителя о запахе керосина в салоне. Мужчина не отреагировал на замечание, продолжил движение и в этот момент маршрутка загорелась. Люди сами успели покинуть салон. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. 

В эти минуты в районе Академии наук все еще затруднено движение. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Сурганова столкнулись две "газели".
 
Подробности в наших следующих выпусках.

авария-на-пересечении-Сурганова---Независимости
 

 

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