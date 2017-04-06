6 Апреля 2017 12:10

Незаконная рыбалка под Витебском. Инспекторы природоохраны на озере Селяево задержали двух браконьеров. В итоге более 40 килограммов рыбы, 80-метровая сеть и крупный штраф. Порыбачить мужчины решили незаконными орудиями, что строго запрещено. Любители легкой наживы поймали свыше 100 взрослых особей карася, окуня и ротана. Ущерб природе составил двух с половиной тысячи рублей. Ранее, два года назад, товарищи уже попадали в поле зрения защитников фауны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По Беларуси уже действуют ограничения на ловлю рыбы. Витебская область присоединится к так называемому нерестовому запрету последней - 10 апреля.