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Инспекторы природоохраны на озере Селяево задержали двух браконьеров
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6 Апреля 2017 12:10

Инспекторы природоохраны на озере Селяево задержали двух браконьеров

Незаконная рыбалка под Витебском. Инспекторы природоохраны на озере Селяево задержали двух браконьеров. В итоге более 40 килограммов рыбы, 80-метровая сеть и крупный штраф. Порыбачить мужчины решили незаконными орудиями, что строго запрещено. Любители легкой наживы поймали свыше 100 взрослых особей карася, окуня и ротана. Ущерб природе составил двух с половиной тысячи рублей. Ранее, два года назад, товарищи уже попадали в поле зрения защитников фауны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По Беларуси уже действуют ограничения на ловлю рыбы. Витебская область присоединится к так называемому нерестовому запрету последней - 10 апреля.

  

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