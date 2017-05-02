Игру на доверии и чувствах устраивают мобильные аферисты

2 Мая 2017 21:25

Жертвами жуликов чаще всего становятся пенсионеры. Им сообщают страшную новость о том, что их близкие в беде. Срочно нужна помощь, причем исчисляется она в реальных цифрах. Нужную сумму просят оперативно собрать и передать так называемому благодетелю в кратчайшие сроки. В итоге на удочку аферистов (только за этот год) в Минске попали по меньшей мере 10 человек. Как обезопасить себя и своих близких от телефонных жуликов, материал Карины Пашковой.

Этого парня сотрудники милиции задержали в Минске. В нашу страну он приехал из Литвы. Цель определенная - подзаработать. По информации МВД, он - один из участников так называемой группы мобильных аферистов.

У каждого из фигурантов банды своя задача. Один звонит жертве. Как правило, этот человек находится за границей. Другой выполняет роль курьера. Именно он и приезжает за деньгами и за свою работу получает определенный процент от вырученной суммы. В данном случае речь идет о 10%.

По предварительным оценкам, этим актерам своего жанра удалось заработать на доверии белорусов около 20 тысяч долларов. Задержанный рассказал, что деньги должен был привезти в Литву и передать другу в тюрьму.

Еще одного подобного афериста сейчас разыскивают столичные сыщики. В милицию обратился житель Минска. Мужчина сообщил, что его мать стала жертвой мошенников. По словам минчанина, он ненадолго уехал из дома по делам. Родственница осталась в квартире одна.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Пока мужчина отсутствовал, его матери позвонил незнакомец и сообщил, что ее сын попал в аварию и причинил тяжкие телесные повреждения гражданину. Последний нуждается в операции и дальнейшей реабилитации".

Незнакомец предложил помощь, но сообщил, что услуги не бесплатны. На указанный им счет нужно срочно перечислить 2 тысячи долларов. Напуганная женщина на условия аферистов сразу согласилась. Ложь раскрылась через несколько часов, когда сын, который якобы попал в ДТП, вернулся домой и рассказу матери был весьма удивлен.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси: "Давая свое согласие решить вопрос незаконным путем, передачей каких-то денежных средств для того, чтобы кого-то подкупить или выкупить, Вы тем самым способствуете преступлению, а также становитесь участником противоправных действий. Поэтому ни в коем случае на такие уловки нельзя поддаваться".

Правоохранители рекомендуют в подобных ситуациях не полагаться на эмоции, а сразу попытаться связаться с родственником и позвонить в милицию. Подобный алгоритм действий позволит максимально оперативно задержать мошенника, а потенциальной жертве избежать хотя бы финансовых потерь.