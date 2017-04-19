Гродненский суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве таксиста

20 Апреля 2017 19:09

23 и 25 лет усиленного режима. В Гродно вынесли приговор двум молодым людям, обвиняемым в жестоком убийстве таксиста.

Экспертиза установила, что водителю нанесли почти 60 ударов слесарным молотком и камнями. Суд по этому резонансному делу начался 10 апреля. У погибшего остались дочь и жена. По окончании слушаний супруга заявила, что будет обжаловать приговор.

Мария Этель, вдова погибшего: "Недовольна приговором, приговор буду обжаловать. Потому что не хочу, чтобы они имели право выйти раньше срока, который им назначен. А они могут иметь на это право при таком приговоре. Буду настаивать на пожизненном заключении".

Евгений Кизелевич, старший прокурор Гродненской областной прокуратуры: "Обвиняемые признаны виновными в разбойном нападении в ночь с 13 на 14 августа 2016 года на водителя такси с целью завладения его имуществом, а также в его убийстве".