Госконтроль заявил о задержании руководителя крупной столичной службы такси

15 Июня 2017 12:07

Его подозревают в неуплате налогов почти на полтора миллиона белорусских рублей. Разработкой занимался Департамент финансовых расследований. Как нам рассказали в ведомстве, служба перевозок оказывала диспетчерские услуги как официальным, так и нелегальным таксистам. За помощь в предоставлении клиентов фирма регулярно получала крупные откаты. Часть денежных средств отражалась в бухгалтерии, другая шла в так называемую черную кассу. В связи с этим, ежемесячный доход руководителя службы такси превышал 200 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.

Новости о задержании руководителя службы такси Виктора Пузикова появилась в СМИ вчера вечером. Вероятно, он и является главным подозреваемым по уголовному делу. В службе "Такси Алмаз" нам не подтвердили информацию о задержании.