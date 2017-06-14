Госавтоинспекция опубликовала кадры дрифта пьяной брестчанки на Mercedes

14 Июня 2017 19:24

В управляемый занос автоледи ушла прямо в центре Бреста на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской. После того как ее заметили сотрудники дорожной милиции, водитель попыталась скрыться. Но уже после нескольких минут погони автомобиль нарушительницы врезался в дорожный знак, после чего вылетел в кювет. За рулем Mercedes S-класса оказалась 26-летняя девушка. По информации ГАИ, в крови задержанной было 2,5 промилле алкоголя. В итоге накануне девушку лишили водительских прав на пять лет, также ей предстоит заплатить штраф в размере около 2 тысяч рублей.