16 Февраля 2017 15:25

ГАИ выясняет причины аварии микроавтобуса "Фольксваген" и "Лады" - они столкнулись около Ракова в Воложинском районе. При повороте налево водитель легковой не уступила дорогу. Травмирована 43-летняя пассажирка "Лады". У нее - два перелома и черепно-мозговая травма. Из машины пострадавшую деблокировали спасатели при помощи специального инструмента.