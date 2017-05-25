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ГАИ проводит проверку по факту ДТП около Слуцка
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25 Мая 2017 18:44

ГАИ проводит проверку по факту ДТП около Слуцка

После резкого перестраивания грузового автомобиля на другую полосу водитель "рено", который ехал за большегрузом, не успел снизить скорость и наехал на дорожную технику. Благодаря ремням безопасности он не пострадал. Дорожные работы были обозначены знаками в соответствии с правилами.

  

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