ГАИ проводит проверку по факту ДТП около Слуцка

25 Мая 2017 18:44

После резкого перестраивания грузового автомобиля на другую полосу водитель "рено", который ехал за большегрузом, не успел снизить скорость и наехал на дорожную технику. Благодаря ремням безопасности он не пострадал. Дорожные работы были обозначены знаками в соответствии с правилами.