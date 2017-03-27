ГАИ Минска обнародовала видео ночной погони

28 Марта 2017 15:07

Более десяти экипажей дорожной милиции этой ночью преследовали BMW. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Инцидент случился на проспекте Дзержинского, после преследование перешло на МКАД, где автомобиль небезопасно миновал выставленный кордон, едва не сбив инспектора ГАИ. За рулем BMW находилась 19-летняя девушка.

Cергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Во время движения ей удалось поменяться местами с пассажиром. За руль пересел молодой человек 1999 года рождения - 17 лет на сегодняшний день ему. Продолжили движение дальше по Партизанскому проспекту".

Позже автомобиль попытался скрыться за городом. Экипажу ГАИ пришлось стрелять по колесам. Однако машина остановилась только тогда, когда врезалась в бордюр. По информации дорожной милиции, девушка была пьяна, а у молодого человека не было прав. Они оба задержаны. Составлено более 10-ти протоколов. Уже известно, что машина молодым людям не принадлежит.