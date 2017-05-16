Финансовая милиция раскрыла деятельность преступной группы

18 Мая 2017 15:08

Финансовая милиция раскрыла деятельность очередной группы, которая помогала субъектам хозяйствования в уклонении от уплаты налогов. Установлено, что четверо жителей Минска занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени своих же лжеструктур. За проведение таких операций они получали вознаграждение в виде процентов от сделки, а их клиенты — пакет фиктивных документов для бухгалтерского отчета. По информации правоохранителей, услугами таких "помощников" воспользовались более 10 предприятий страны. А через расчетные счета лжеструктур за 4 года их работы было проведено три миллиона рублей.

В отношении двух крупных клиентов лжеструктур возбуждены уголовные дела. Деятельность остальных фигурантов схемы сейчас проверяется. Двое наиболее активных участников преступной группы задержаны.