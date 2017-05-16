Главная>>ЧП>>Финансовая милиция раскрыла деятельность преступной группы
ЧП
RSS
Финансовая милиция раскрыла деятельность преступной группы
Скачать Поделиться

18 Мая 2017 15:08

Финансовая милиция раскрыла деятельность преступной группы

Финансовая милиция раскрыла деятельность очередной группы, которая помогала субъектам хозяйствования в уклонении от уплаты налогов. Установлено, что четверо жителей Минска занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени своих же лжеструктур. За проведение таких операций они получали вознаграждение в виде процентов от сделки, а их клиенты — пакет фиктивных документов для бухгалтерского отчета. По информации правоохранителей, услугами таких "помощников" воспользовались более 10 предприятий страны. А через расчетные счета лжеструктур за 4 года их работы было проведено три миллиона рублей.

В отношении двух крупных клиентов лжеструктур возбуждены уголовные дела. Деятельность остальных фигурантов схемы сейчас проверяется. Двое наиболее активных участников преступной группы задержаны.

  

Другие новости

Авария на МКАД Аварыя на МКАД 15.05.2017 15:15 / ЧП Авария на МКАД

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =