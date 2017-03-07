Элитная итальянская мебель за бесценок

9 Марта 2017 12:12

За дешевку дорогостоящий товар выдал поставщик, чтобы сэкономить на растаможке. Махинацию раскрыли таможенники северного региона. Сотрудникам пункта пропуска "Григоровщина" перевозчик предоставил документы, в которых в графе "цена" было указано немногим более одной тысячи долларов. В реальности этой суммы специалисты усомнились и, как показала тщательная проверка, не зря.

Наталья Ильясова, старший инспектор отдела Витебской таможни: "Для оформления товара таможенному органу были предоставлены документы, в соответствии с которыми стоимость товара составляла 1 тысячу 300 долларов США. Однако при проведении дополнительной проверки сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни было выявлено, что стоимость товара составляет 92 тысячи США. Таким образом, стоимость товара была занижена более чем в 65 раз".

41 предмет мебели - кровати, комоды, шкаф, столы, кресла, стулья, картины в рамах и зеркала - изъят. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс.