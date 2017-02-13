13 Февраля 2017 19:06

Экземпляр книги Адольфа Гитлера "Моя борьба" изъяли таможенники в пункте оформления "Минская почта".

Как сообщили в ведомстве, издание на русском языке следовало в адрес жительницы столицы. В Беларуси данная книга была включена в список экстремистской литературы и запрещена для публикации, хранения и распространения в печатном виде. Сообщается, что отправлен экземпляр был из Украины. Минчанке грозит штраф до 1150 рублей.

Иван Сенченко, начальник отдела Минской региональной таможни:

"В последнее время довольно часто в пункте таможенного оформления "Минская почта" таможней выявляется не только экстремистская литература, но и всяческие материалы – изобразительные, видео. Таможня в принципе осуществляет контроль за подобными материалами в рамках закона противодействия экстремизму. Данная продукция направляется в экспертную комиссию, где и производится соответствующая оценка".

В Германии официально в печатном варианте после смерти Адольфа Гитлера книга впервые вышла в 2016 году - после того, как правительство Баварии потеряло права на издание, которыми владело в течение 70-ти лет после смерти автора.