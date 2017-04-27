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Эксперты выясняют причины взрыва газового котла в несвижском Центре гигиены и эпидемиологии
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28 Апреля 2017 12:09

Эксперты выясняют причины взрыва газового котла в несвижском Центре гигиены и эпидемиологии

Сообщение об инциденте поступило спасателям вчера около 8 часов вечера. На устранение последствий ЧП выехали 4 пожарных расчета. Установлено, что произошла вспышка природного газа без последующего горения. В результате разрыва оборудования повреждены окна и двери помещения. Обошлось без пострадавших. Предположительная версия - закупоривание системы отопления.

  

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