ЧП
28 Апреля 2017 12:09
Эксперты выясняют причины взрыва газового котла в несвижском Центре гигиены и эпидемиологии
Сообщение об инциденте поступило спасателям вчера около 8 часов вечера. На устранение последствий ЧП выехали 4 пожарных расчета. Установлено, что произошла вспышка природного газа без последующего горения. В результате разрыва оборудования повреждены окна и двери помещения. Обошлось без пострадавших. Предположительная версия - закупоривание системы отопления.
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