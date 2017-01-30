Экс-владелец "Мотовело" приговорен к 11 годам лишения свободы

30 Января 2017 12:10

11 лет усиленного режима с конфискацией имущества. Суд Фрунзенского района Минска огласил приговор в отношении экс-владельца "Мотовело". Александр Муравьев признан виновным. Напомним, его обвиняли в мошенничестве, хищении и уклонении от уплаты налогов. Бизнесмена задержали летом 2015-го, вместе с ним на скамье подсудимых оказались и несколько топ-менеджеров. Обвинение настаивает, что компания ATEC Holding, директорам которой и являлся Муравьев, не выполнила условия приватизации. И незаконно завладела и распоряжалась акциями завода. Кроме того, торговля при помощи посредников позволяла "Мотовело" недоплачивать налоги в казну. Подробности уже в следующих выпусках.