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Двойная авария - причина сегодняшнего затора на МКАД
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19 Декабря 2016 15:17

Двойная авария - причина сегодняшнего затора на МКАД

Не успел затормозить водитель "рено", когда поток начал снижать скорость и врезался в "фольксваген". Аварийные знаки на дороге и световую сигнализацию не заметил водитель МАЗа. От удара легковушку отбросило на обочину, а грузовик пробил разделительное ограждение и оказался на встречной полосе. Водитель "рено" госпитализирован, остальные участники аварии не травмированы.
Участнику еще одного дорожно-транспортного aпроисшествия на Минской кольцевой потребовалась помощь спасателей. На 48-ом километре МКАД столкнулись "опель" и "фольксваген". Один из водителей вылетел в кювет. Оба госпитализированы. Как показал медицинский осмотр, в крови водителя "опеля" выявлено более  двух промилле алкоголя.

 

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