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Двое жителей Мостов задержаны за браконьерство
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11 Января 2017 12:12

Двое жителей Мостов задержаны за браконьерство

Охотились на бобра и зайца, а подстрелили косулю. Двое жителей Мостов  задержаны за браконьерство. Стрелять по зверям  мужчины решили из своей машины, что категорически запрещено. В поле они заметили несколько косуль и не упустили момент. Выстрелы услышал егерь и перегородил дорогу нарушителям  своей машиной. Браконьеры попытались сбежать, но на их пути стали инспекторы природоохраны.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас нелегалам предстоит выплатить ущерб - почти три  тысячи рублей.

  

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