11 Января 2017 12:12

Охотились на бобра и зайца, а подстрелили косулю. Двое жителей Мостов задержаны за браконьерство. Стрелять по зверям мужчины решили из своей машины, что категорически запрещено. В поле они заметили несколько косуль и не упустили момент. Выстрелы услышал егерь и перегородил дорогу нарушителям своей машиной. Браконьеры попытались сбежать, но на их пути стали инспекторы природоохраны.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас нелегалам предстоит выплатить ущерб - почти три тысячи рублей.