Двое пострадавших в Скиделе пока остаются в реанимации Гродненской больницы

26 Февраля 2017 12:03

Врачебный консилиум собрали доктора, чтобы определить эффективный курс лечения для пациенток из Скиделя. Напомним, трех из пяти пострадавших на Скидельском сахарном комбинате накануне перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске. Состояние всех женщин тяжелое. Ожоги тела у них от 50 % и выше, а также баротравмы. Более подробно комментировать состояние пациенток в Минской городской клинической больнице скорой помощи пока отказываются.

Две пострадавшие все еще остаются в реанимации в Гродно. Их состояние стабильно тяжелое. И сегодня их перевозить в столицу не будут, сообщили в больнице нашему корреспонденту. Пока идет консилиум местных врачей, завтра к ним присоединятся специалисты Республиканского ожогового центра.

ЧП на на Скидельском сахарном комбинате, напомним, произошло в ночь с пятницы на субботу. Вспышка пылевоздушной смеси была зафиксирована в галерее, которая соединяет цех и лифтовую башню. По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, Следственный комитет возбудил уголовное дело.