Двое пострадавших в ДТП белорусов по-прежнему в российской больнице

29 Мая 2017 12:00

Лечение займет не менее недели. В посольстве Беларуси в Москве сообщили, что к одному из молодых людей приехали родственники. Напомним, ДТП произошло в субботу в городе Березники Пермского края. Внедорожник с номерами Гомельского района вылетел на встречную полосу, прямо под пассажирский автобус. Водитель пикапа и двое его пассажиров скончались на месте. Известно, что белорусы родом из Гомеля и Речицы и работали в буровой компании "Дельта", куда и ехали на объект. По информации, которую нам удалось получить в дипмиссии, тела погибших сегодня заберет компания-работодатель и доставит в Беларусь.