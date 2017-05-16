Две аварии за сутки в Минской области

16 Мая 2017 15:39

Подробности аварии в Крупском районе выясняют специалисты. Водитель "опеля" на закруглении проезжей части не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате житель Пинска от полученных травм погиб на месте. Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

И еще один автомобиль опрокинулся в Пуховичском районе. Водитель также не справился с управлением и попал в кювет. Авария случилась возле деревни Остров. В результате спасателям пришлось деблокировать водителя из кабины с помощью специнструментов. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован.