ЧП
16 Мая 2017 15:39
Две аварии за сутки в Минской области
Подробности аварии в Крупском районе выясняют специалисты. Водитель "опеля" на закруглении проезжей части не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате житель Пинска от полученных травм погиб на месте. Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
И еще один автомобиль опрокинулся в Пуховичском районе. Водитель также не справился с управлением и попал в кювет. Авария случилась возле деревни Остров. В результате спасателям пришлось деблокировать водителя из кабины с помощью специнструментов. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован.
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