Две аварии с участием белорусов за границей

31 Марта 2017 12:00

Первое ДТП произошло в 5.45 утра в Паневежисском районе Литвы, вблизи деревни Шилгалис. Белорусский автобус с 20-ю детьми съехал в кювет из-за скользкой дороги. Никто не пострадал. Повреждена передняя часть автобуса. Пассажиров временно разместили в ближайшей гостинице. Группа уже продолжила движение по маршруту на другом автобусе.

Еще одна авария, в которой пострадали белорусы, случилась в Украине на трассе Львов – Ивано-Франковск. Возле поселка Пятничаны автобус с белорусскими туристами перевернулся в результате лобового столкновения с "мерседесом". Как сообщил в социальной сети один из очевидцев аварии, виновником инцидента стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу, в результате чего должен был лоб в лоб столкнуться с автобусом. Однако шофер общественного транспорта избежал столкновения с легковушкой, из-за чего автобус вылетел с дороги и перевернулся. Как выяснилось, все пассажиры из Минска возвращались из горнолыжного курорта Буковель. Всего в салоне находилось 42 человека. 12 госпитализированы. Некоторые в тяжелом состоянии, сообщили в МИД Беларуси. Что касается предполагаемого виновника ДТП, то он - гражданин Украины - и его пассажир, сведения по которому уточняются, погибли на месте происшествия.