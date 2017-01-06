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Два слесаря предприятия "Борисовгаз" сегодня на скамье подсудимых
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5 Января 2017 19:11

Два слесаря предприятия "Борисовгаз" сегодня на скамье подсудимых

В Борисове  спустя год  родственники двух погибших  семей  вынуждены вспоминать подробности трагедии.

В ночь на 28 января  в одном из городских домов 6 человек отравились угарным газом. Сегодня на скамье подсудимых - два слесаря предприятия "Борисовгаз". Соседи погибших   утверждали, что вызывали аварийную службу, у них были сильные головные боли. Слесари  неисправность не выявили и заявили, что все в порядке. Подсудимые вину не признают и с прессой общаться  отказались. Потерпевшие   - родные погибших.

Дмитрий Устилко, адвокат юридической консультации Борисовского района: "В судебном заседании заявлены их иски о денежной компенсации морального вреда. Согласно законодательству, ответчиком у нас по данному вопросу является юридическое лицо. В частности, УП "Минскоблгаз".  Иски каждого из потерпевших на сумму около 50 тысяч рублей".

В отношении подсудимых возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

 

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