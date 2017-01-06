Два слесаря предприятия "Борисовгаз" сегодня на скамье подсудимых

5 Января 2017 19:11

В Борисове спустя год родственники двух погибших семей вынуждены вспоминать подробности трагедии.

В ночь на 28 января в одном из городских домов 6 человек отравились угарным газом. Сегодня на скамье подсудимых - два слесаря предприятия "Борисовгаз". Соседи погибших утверждали, что вызывали аварийную службу, у них были сильные головные боли. Слесари неисправность не выявили и заявили, что все в порядке. Подсудимые вину не признают и с прессой общаться отказались. Потерпевшие - родные погибших.

Дмитрий Устилко, адвокат юридической консультации Борисовского района: "В судебном заседании заявлены их иски о денежной компенсации морального вреда. Согласно законодательству, ответчиком у нас по данному вопросу является юридическое лицо. В частности, УП "Минскоблгаз". Иски каждого из потерпевших на сумму около 50 тысяч рублей".

В отношении подсудимых возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.