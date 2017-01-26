26 Января 2017 19:15

4 года колонии поселения: сегодня вынесен приговор по громкому делу. Два слесаря Борисовгаза признаны виновными в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в январе прошлого года от угарного газа в собственных квартирах погибли две семьи - пожилая пара и родители с двумя детьми. Всего 6 человек. Следствие по этому уголовному делу шло около года, еще месяц длился суд. И вот сегодня был оглашен приговор. Обвиняемые так и не признали свою вину, но осуждены на 4 года колонии поселения. Столько и запрашивал прокурор.

Алексей Кутас, гособвинитель: "Приговором суда в отношении обвиняемых изменена мера пресечения. Подписка о невыезде изменена на заключение под стражу. Законность, обоснованность, справедливость приговора будет проверена в установленные законодательством сроки".

Суд постановил, что предприятие "Борисовгаз" должно выплатить родственникам потерпевших моральный ущерб от 15 до 30 тысяч рублей.