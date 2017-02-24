Два белоруса и россиянин погибли в аварии в Польше

25 Февраля 2017 21:18

Трагическая новость пришла сегодня и из Польши. Два белоруса и россиянин погибли в аварии на северо-востоке страны. ДТП произошло утром на трассе Варшава - Белосток. В момент аварии в салоне пострадавшего автомобиля Peugeot с белорусскими номерами находились четыре человека. Еще один пассажир (также гражданин нашей страны) был ранен. Его на вертолете отправили в госпиталь в город Вышков. Для выяснения всех обстоятельств автокатастрофы мы связались с пресс-секретарем Министерства иностранных дел нашей страны. Как сообщил Дмитрий Мирончик, состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Вот что рассказали о произошедшем представители польской полиции.

Мажена Лачковска, представитель полиции г. Острув-Мазовецка (Польша): "Как показало предварительное расследование, было повреждено переднее левое колесо грузовика, в результате чего водитель потерял контроль над транспортным средством. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Это произошло около 9-ти утра на трассе номер 8 в местечке Дыбки, которое находится между городами Вышков и Острув-Мазовецка. Произошло ДТП с участием трех автомобилей. В их числе две легковые машины - Peugeot и Opel".

По предварительной информации, за рулем грузовика находился гражданин Латвии. Три пассажира второго легкового автомобиля, который попал в ДТП - Opel - тяжело ранены и госпитализированы. Трассу временно закрыли для проезда. Консульский отдел нашего посольства в Польше сейчас занимается всеми вопросами, которые могут возникнуть в связи со случившимся.