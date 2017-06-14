Два авто на высокой скорости столкнулись сегодня на проспекте Независимости

15 Июня 2017 15:15

Сегодня утром автомобиль "Рено" выехал на встречную полосу на проспекте Независимости и на высокой скорости столкнулся с "Фольксвагеном". При этом легковушка повредила еще два авто. В итоге сильного удара пассажирка "Рено" оказалась заблокированной в кабине. Пострадали еще три человека. Они госпитализированы. Из-за аварии на участке дороги у станции метро "Уручье" было затруднено движение транспорта.