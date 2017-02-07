ДТП возле деревни Крупки Пуховичского района

7 Февраля 2017 15:20

Не справилась с управлением и перевернулась. Возле деревни Крупки Пуховичского района 26-летняя женщина двигалась в направлении Минска и потеряла управление. В салоне вместе с водителем находилась 5-летняя девочка. Благодаря тому, что водитель была пристегнута ремнем безопасности, а ребенок находился в специальном кресле, серьезных травм удалось избежать. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неправильно выбранного скоростного режима.

И еще одна авария случилась в Несвижском районе. Водитель "ситроена" выехала на полосу встречного движения, после чего съехала в кювет и наехала придорожное дерево. В результате столкновения 31-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести. Сейчас она находится в больнице.