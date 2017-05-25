ЧП
24 Мая 2017 15:33
ДТП в районе Куропат на внешнем кольце МКАД
По предварительной информации, пострадавших нет, движение затруднено.
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