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ДТП в районе Куропат на внешнем кольце МКАД
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24 Мая 2017 15:33

ДТП в районе Куропат на внешнем кольце МКАД

По предварительной информации, пострадавших нет, движение затруднено.

  

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