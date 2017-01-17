ДТП в Минске

17 Января 2017 15:12

Сегодня в Минске в результате ДТП погибла многодетная мать. Ее трое детей пострадали. Авария произошла на улице Основателей. Женщина не справилась с управлением на заснеженной дороге. В результате машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Мать и одного из ее сыновей пришлось деблокировать спасателям. Дети - четырех, семи и девяти лет - госпитализированы. А вот травмы женщины оказались несовместимыми с жизнью. Обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.

И еще одно происшествие в столице. Сегодня утром во время движения на пересечении улиц Космонавтов и Есенина загорелся автобус. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь значительно повредил моторный отсек и салон. Во время происшествия в автобусе находился только водитель. Он не пострадал. Вероятная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.