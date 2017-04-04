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ДТП с участием школьного автобуса в Бешенковичском районе
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5 Апреля 2017 10:05

ДТП с участием школьного автобуса в Бешенковичском районе

В 7:45 ПАЗ при выезде с второстепенной дороги на главную столкнулся с маршрутным такси. В результате столкновения микроавтобус перевернулся. В автобусе находилось 15 детей. Во время аварии школьники не пострадали. 9 пассажиров маршрутки для оценки состояния доставлены в Бешенковичскую районную больницу.

авария-под-Бешенковичами.jpg

Авария-под-Бешенковичами.jpg

Авария-под-Бешенковичами.jpg

 

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