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5 Июня 2017 15:45

ДТП на внешнем кольце МКАД

Водитель легковушки перед съездом на могилевскую трассу, судя по всему, поздно увидел, что там камера. Водитель МАЗа его догнал. Все живы. На подъезде небольшая пробка.


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