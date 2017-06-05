ЧП
5 Июня 2017 15:45
ДТП на внешнем кольце МКАД
Водитель легковушки перед съездом на могилевскую трассу, судя по всему, поздно увидел, что там камера. Водитель МАЗа его догнал. Все живы. На подъезде небольшая пробка.
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